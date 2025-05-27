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Avrupa'da Doğurganlık Hızı En Yüksek ve En Düşük Ülkeler

Türkiye'nin doğurganlık hızı 1,48'e düştü. Avrupa'da ise Malta, İspanya ve Litvanya en düşük, Bulgaristan, Fransa ve Moldova en yüksek doğurganlığa sahip.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 07:44, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 07:56
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Avrupa'da Doğurganlık Hızı En Yüksek ve En Düşük Ülkeler

Türkiye'nin doğurganlık hızı ilk defa 1,48'e kadar gerilemiş ve 8 yıldır kritik eşik olan 2,1'in altındaki seyrini sürdürmüştür. Avrupa ülkelerine bakıldığında ise Malta, İspanya ve Litvanya 1,20'nin altında kalarak "doğurganlık hızı en yavaş ülkeler" olarak öne çıkmaktadır. Her üç ülkenin de kişi başı geliri 30 bin doların üzerindedir. Bulgaristan, Fransa ve Moldova ise "doğurganlık hızı en yüksek ülkeler" arasında ilk üçte yer almaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı doğum istatistiklerine göre, "doğurganlık hızı" 2024'te 1,48 çocuk olarak gerçekleşmiştir. Bir kadının doğurgan olduğu 15-49 yaş grubu dönem boyunca doğurduğu ortalama çocuk sayısı "doğurganlık hızı" olarak tanımlanır. Nüfusun yenilenme düzeyi ise 2,1'de bulunmaktadır. Veriler, Türkiye'nin son sekiz yıldır "yenilenme" düzeyinin altında kaldığını göstermektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları

Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihimizde ilk defa 1,48'e gerilemiş durumda. Bu bir felaket. Bu rakam, kritik eşik olan 2,1'in çok altında bir seviyedir. Kişi başına düşen gelirin şu anki seviyenin beşte biri olduğu dönemlerde ülkemizin doğurganlık hızı yaklaşık iki kat daha fazlaydı. Yıllar içerisinde, refah seviyesi yükseldikçe birçok sebepten ötürü doğurganlık hızımız düşmeye başladı" ifadelerini kullanmıştır.

Doğurganlık Hızı En Düşük 10 Ülke (2023 Eurostat Verileri)

  • Malta: 1,06 (Milli gelir: 35.678 dolar)
  • İspanya: 1,12 (Milli gelir: 34.413 dolar)
  • Litvanya: 1,18 (Milli gelir: 32.086 dolar)
  • Polonya: 1,20 (Milli gelir: 28.393 dolar)
  • İtalya: 1,21 (Milli gelir: 37.386 dolar)
  • Lüksemburg: 1,25 (Milli gelir: 58.646 dolar)
  • Yunanistan: 1,26 (Milli gelir: 25.584 dolar)
  • Finlandiya: 1,26 (Milli gelir: 40.285 dolar)
  • Estonya: 1,31 (Milli gelir: 29.562 dolar)
  • Avusturya: 1,32 (Milli gelir: 45.842 dolar)

Doğurganlık Hızı En Yüksek 10 Ülke (2023 Eurostat Verileri)

  • Bulgaristan: 1,81 (Milli gelir: 23.190 dolar)
  • Fransa: 1,66 (Milli gelir: 38.621 dolar)
  • Moldova: 1,62 (Milli gelir: 15.855 dolar)
  • Sırbistan: 1,62 (Milli gelir: 25.718 dolar)
  • İzlanda: 1,55 (Milli gelir: 66.880 dolar)
  • Macaristan: 1,55 (Milli gelir: 28.439 dolar)
  • Romanya: 1,54 (Milli gelir: 28.908 dolar)
  • Slovenya: 1,51 (Milli gelir: 34.744 dolar)
  • Danimarka: 1,50 (Milli gelir: 49.299 dolar)
  • İrlanda: 1,50 (Milli gelir: 61.972 dolar)

Dikkat Çeken Rakamlar ve Değerlendirmeler

  • Doğurganlık hızı en düşük olan ülkelerde, ilk üçte yer alan Malta, İspanya ve Litvanya'da kişi başı gelir 30 bin doların üzerinde.
  • Doğurganlık hızı en yüksek ülkelerde, kişi başı gelirin (bazı istisna ülkeler hariç) daha düşük olduğu görülmektedir.
  • AB'de, 2023 yılında ortalama doğurganlık hızı 1,38 olarak gerçekleşmiştir.
  • Avrupa'da kadınların ilk çocuklarını doğurdukları ortalama yaş, 29,8; bu yaş Bulgaristan'da ise 26,9'a kadar gerilemektedir.


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