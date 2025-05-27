Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış ile toz taşınımı uyarısında bulundu. Hangi illerde yağış bekleniyor?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, bazı bölgelerde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Özellikle Marmara'nın kuzeybatısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Adana çevreleri, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda aralıklı yağışlar bekleniyor. Batı Karadeniz'in doğusu, Yozgat, Çankırı ve Çorum çevrelerinde ise yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. İşte 27 Mayıs 2025 için bölge bölge hava durumu tahminleri:
Marmara Bölgesi
- Balıkesir: 25°C, parçalı ve az bulutlu.
- Edirne: 24°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu.
- İstanbul: 21°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı.
Ege Bölgesi
- Denizli: 27°C, parçalı ve az bulutlu.
- İzmir: 27°C, parçalı ve az bulutlu.
- Muğla: 27°C, parçalı ve az bulutlu.
Bölgenin güney kıyılarında rüzgarın kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Akdeniz Bölgesi
- Adana: 30°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Antalya: 31°C, parçalı ve az bulutlu.
- Hatay: 29°C, parçalı ve az bulutlu.
Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.İç Anadolu Bölgesi
- Ankara: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Eskişehir: 22°C, parçalı ve az bulutlu.
- Konya: 27°C, parçalı ve az bulutlu.
Bölgenin doğusunda yarın öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın doğusu ile Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Toz taşınımı da etkili olacak.Batı Karadeniz
- Bolu: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Kastamonu: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Sinop: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz
- Amasya: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Rize: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Samsun: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.Doğu Anadolu Bölgesi
- Erzurum: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Kars: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Malatya: 34°C, parçalı ve az bulutlu.
Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- Diyarbakır: 37°C, parçalı ve az bulutlu.
- Gaziantep: 33°C, parçalı ve az bulutlu.
- Mardin: 33°C, parçalı ve az bulutlu.
Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.