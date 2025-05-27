Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, bazı bölgelerde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Özellikle Marmara'nın kuzeybatısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Adana çevreleri, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda aralıklı yağışlar bekleniyor. Batı Karadeniz'in doğusu, Yozgat, Çankırı ve Çorum çevrelerinde ise yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. İşte 27 Mayıs 2025 için bölge bölge hava durumu tahminleri:

Marmara Bölgesi

Balıkesir: 25°C, parçalı ve az bulutlu.

25°C, parçalı ve az bulutlu. Edirne: 24°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu.

24°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu. İstanbul: 21°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı.

Ege Bölgesi

Denizli: 27°C, parçalı ve az bulutlu.

27°C, parçalı ve az bulutlu. İzmir: 27°C, parçalı ve az bulutlu.

27°C, parçalı ve az bulutlu. Muğla: 27°C, parçalı ve az bulutlu.

Bölgenin güney kıyılarında rüzgarın kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Akdeniz Bölgesi

Adana: 30°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

30°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya: 31°C, parçalı ve az bulutlu.

31°C, parçalı ve az bulutlu. Hatay: 29°C, parçalı ve az bulutlu.

Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

23°C, parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Eskişehir: 22°C, parçalı ve az bulutlu.

22°C, parçalı ve az bulutlu. Konya: 27°C, parçalı ve az bulutlu.

Bölgenin doğusunda yarın öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın doğusu ile Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Toz taşınımı da etkili olacak.Batı Karadeniz

Bolu: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

20°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kastamonu: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

21°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sinop: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz

Amasya: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

27°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rize: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

22°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Samsun: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

23°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kars: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

22°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Malatya: 34°C, parçalı ve az bulutlu.

Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: 37°C, parçalı ve az bulutlu.

37°C, parçalı ve az bulutlu. Gaziantep: 33°C, parçalı ve az bulutlu.

33°C, parçalı ve az bulutlu. Mardin: 33°C, parçalı ve az bulutlu.

Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.