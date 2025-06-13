Kamu Görevine İade Olan Kişiler Banka Promosyonu Alamaz!

Bölge İdare Mahkemeleri tarafından aynı konularda farklı kararlar verilmesine dair hususlar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca incelenmek suretiyle görüş ayrılıkları giderilmektedir.

Bu çerçevede, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2025/6 Esas numaralı dosyada, kamu görevinden ihraç edildikten sonra göreve iade edilen kişilerin çalışmadıkları döneme ait banka promosyonu alma talepleri incelenmiştir.

İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede özetle; banka promosyonuna dair süreçlerin memurların özlük haklarını düzenleyen mevzuata dayanmadığı, kamu görevinden çıkarılan kişilerin bu dönemde maaş almadıkları, dolayısıyla maaşa dayalı olarak banka tarafından herhangi bir gelir elde edilmediği dikkate alındığında promosyon ödemesinin yapılmasının olanaklı olmadığı ifade edilmiştir.

İŞTE İDDK KARARI!