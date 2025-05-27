6 ildeki siber dolandırıcılık operasyonunda 4 tutuklama

Çiftlikköy ilçesi Kabaklı köyünde ikamet eden S.D.G., sosyal medya üzerinden yatırım amaçlı paravan şirketlere defaten toplamda 4 milyon 530 bin lira para gönderdi. Ancak şirketlerden geri dönüş olmaması üzerine dolandırıldığını fark eden vatandaş, adli makamlara müracaat etti. Yalova İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gönderilen paraların Y.Ö., E.A., E.G ,H.C.P., M.K. ve A.B.T.'ye ait şirket hesabına aktarıldığını tespit etti. Şüpheliler Y.Ö., E.A., E.G., H.C.P., M.K. ve A.B.T. Denizli, Sakarya, Adana, Muğla, Kahramanmaraş ve Mersin illerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak Yalova'ya getirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edilen Y.Ö., E.A., E.G. ve H.C.P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.K. ve A.B.T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.