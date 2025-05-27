TCDD Tren Makinisti Kursuna 140 Kursiyer Alacak

Başvurular, 26 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un resmi internet sitesi esube.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecek.

TCDD, Tren Makinisti Temel Kursuna 140 kursiyer alımı yapılacaktır.

TCDD tarafından yapılan duyuruda, kursa kabul edilen kursiyerlerin tren makinisti olarak yetiştirileceği belirtilirken, detaylı şartların ve başvuru sürecinin yine İŞKUR üzerinden takip edilmesi gerektiği vurgulandı.