TCDD Tren Makinisti Kursuna 140 Kursiyer Alacak
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), tren makinisti olmak isteyenler için yeni bir duyuru yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, Tren Makinisti Temel Kursu kapsamında toplam 140 kursiyer alımı gerçekleştirilecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 09:23, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 09:26
Başvurular, 26 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un resmi internet sitesi esube.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecek.
TCDD, Tren Makinisti Temel Kursuna 140 kursiyer alımı yapılacaktır.
TCDD tarafından yapılan duyuruda, kursa kabul edilen kursiyerlerin tren makinisti olarak yetiştirileceği belirtilirken, detaylı şartların ve başvuru sürecinin yine İŞKUR üzerinden takip edilmesi gerektiği vurgulandı.