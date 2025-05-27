TBMM'de Başkanlık Seçimi Süreci ve Adaylık Başvuruları Başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Adaylık başvuruları yarın başlayacak ve 5 gün sürecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından, 3 Haziran'da Meclis Genel Kurulu'nda yeni başkanı belirlemek için seçim yapılacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un 2 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle, 28'inci Dönem ikinci devre başkanlık seçim süreci bu hafta başlıyor. Seçim takvimi, Kurban Bayramı tatiline denk gelmesi sebebiyle 3 Haziran'a kadar tamamlanacak.

Başkanlık Seçimi Süreci

Meclis Başkanlığı için adaylık başvuruları yarın başlayacak ve 5 gün boyunca kabul edilecek. Başvurular tamamlandıktan sonra milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gizli oy kullanarak yeni başkanı belirleyecek.

Oylama Turları ve Gerekli Oy Sayıları

İlk iki turda adayların, Meclis üye tam sayısının üçte ikisi olan 400 oy alması gerekecek.

alması gerekecek. Bu çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü turda salt çoğunluk yani 301 oy aranacak.

aranacak. Üçüncü turda da sonuç çıkmazsa, en çok oy alan iki aday arasında dördüncü tur oylama yapılacak ve en yüksek oyu alan isim Meclis Başkanı olacak.

Meclis Başkanlık Divanı ve Grup Seçimleri

Bu aşamada, Meclis Başkanlık Divanı üyeleri de yeniden belirlenecek. Partiler, Meclis başkan vekilliği ve diğer Divan üyelikleri için adaylarını tespit ederek Başkanlığa bildirecekler. Ayrıca, AK Parti Meclis Grubu, 28'inci Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak Grup Başkanı ve grup başkan vekillerini belirlemek için 28 Mayıs Çarşamba günü kapalı grup toplantısı gerçekleştirecek.