İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 58 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni tespitlere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde örgüte yeni eleman temin edebilmek için özellikle müzahir ve adli işlem görmüş şahısların çocuklarının örgüte ait hücre evlerine yerleştirildiği belirlendi. Ayrıca, sorumlu örgüt mensuplarıyla farklı evlerde yaşayan öğrencilerin, kimsenin ikamet etmediği örgüte ait toplantı evlerinde buluşmalar gerçekleştirdiği tespit edildi.

Örgütün Yeni Yapılanma Faaliyetleri

Adli işlem tesis edilmiş ve ihraç olmuş kişilere, örgüt güdümünde bulunan iş yerlerinde iş imkanı sağlandığı, örgütün öğrenci yapılanmasında bulunan şahısların aidiyet ve bağlılık kazanmaları amacıyla bu iş yerlerinde çeşitli etkinliklere davet edildiği ve il dışına geziler düzenlendiği ortaya çıktı.

Terör Örgütünün Yeniden Yapılanma Arayışı

FETÖ/PDY kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmamaları için örgütün hücre evlerine yönlendirildiği, örgütün yeniden yapılanma arayışı içerisinde olduğu anlaşıldı.

Gözaltı Kararları ve Operasyonlar