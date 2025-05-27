Günlük kiralanan evde gizli kamera çıktı: 1 tutuklama
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde günlük kiralanan evde kalanların görüntülerini gizlice kaydettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 10:11, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 10:51
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki apartta kalan M.A.'nın üçlü prize gizli kamera yerleştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce gözaltına alınan işletme sahibi M.F., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı M.F., çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Evde yapılan aramada üçlü prize yerleştirilmiş, "casus kamera" olarak adlandırılan gizli kamera düzeneği ele geçirildi.
Öte yandan çok sayıda kişinin görüntülerinin kaydedildiği ortaya çıktı.