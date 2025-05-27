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Adalet Bakanı Tunç: Demokrasimizi Her Koşulda Koruyacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 27 Mayıs darbesinin Türk demokrasisine verdiği zararı vurgulayarak, milli iradeyi korumaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 10:14, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 10:13
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Adalet Bakanı Tunç: Demokrasimizi Her Koşulda Koruyacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 27 Mayıs darbesi ile ilgili yaptığı açıklamada, demokrasimizin yaşadığı bu acı tecrübeyi hiçbir zaman unutmadan, her türlü vesayet anlayışına karşı demokrasimizi korumaya, milli iradeyi her koşulda üstün tutmaya ve hukuk devleti ilkesini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin özgür iradesiyle seçtiği hükümetin silah zoruyla görevden uzaklaştırıldığı 27 Mayıs 1960 darbesinin, Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olduğunu vurguladı. Darbenin, Türkiye'nin büyümesini ve kalkınmasını engellediğini, milletin gönlünde derin yaralar açtığını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı İçin Kararlılık

"27 Mayıs darbesini, vesayetçi zihniyetin Türkiye'ye karşı yaptığı en büyük kötülük olarak hafızalarımızdan kesinlikle çıkarmayacağız." Üzerinden yıllar geçse de demokrasimizin yaşadığı bu acı tecrübeyi hiçbir zaman unutmadan, her türlü vesayet anlayışına karşı demokrasimizi korumaya, milli iradeyi her koşulda üstün tutmaya ve hukuk devleti ilkesini güçlendirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istiklal ve istikbalimiz için, daha güçlü ve büyük Türkiye için, Türkiye Yüzyılı için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Tüm Demokrasi Şehitlerine Rahmet

27 Mayıs darbesi başta olmak üzere tüm darbeleri ve darbe girişimlerini, vesayetçi anlayışı ve bu anlayıştan medet umanları bir kez daha şiddetle kınadığını belirten Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

  • "'Yeter söz milletindir' diyerek çıktığı yolda ömrünü ülkemize ve milletimize adayan, haksız ve hukuksuzca idama mahkum edilen merhum Başbakanımız Adnan Menderes'i, arkadaşları Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu, tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

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