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Altının kilogram fiyatı 4 milyon 155 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 155 bin liraya düştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 16:44, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 16:47
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Altının kilogram fiyatı 4 milyon 155 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 135 bin lira, en yüksek 4 milyon 200 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 azalışla 4 milyon 155 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 188 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 544 milyon 115 bin 795,29 lira, işlem miktarı ise 851,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 586 milyon 724 bin 301,67 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış4.188.000,003.335,75
En Düşük4.135.000,003.310,00
En Yüksek4.200.000,003.354,00
Kapanış4.155.000,003.325,00
Ağırlıklı Ortalama4.165.600,003.330,59
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.544.115.795,29
Toplam İşlem Miktarı (Kg)851,12
Toplam İşlem Adedi34

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