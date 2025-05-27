Dolar 39 TL'yi geçti

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 38,9370 38,9380 39,0180 39,0190 Avro 44,3480 44,3490 44,3190 44,3200 Sterlin 52,8300 52,8400 52,8400 52,8700 İsviçre frangı 47,4600 47,4700 47,2600 47,2700 ANKARA ABD doları 38,9070 38,9870 38,9880 39,0680 Avro 44,3080 44,3880 44,2790 44,3590 Sterlin 52,7700 52,9800 52,7800 52,9900