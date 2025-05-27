Dolar 39 TL'yi geçti
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 39,01 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 17:31, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 17:58
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|38,9370
|38,9380
|39,0180
|39,0190
|Avro
|44,3480
|44,3490
|44,3190
|44,3200
|Sterlin
|52,8300
|52,8400
|52,8400
|52,8700
|İsviçre frangı
|47,4600
|47,4700
|47,2600
|47,2700
|ANKARA
|ABD doları
|38,9070
|38,9870
|38,9880
|39,0680
|Avro
|44,3080
|44,3880
|44,2790
|44,3590
|Sterlin
|52,7700
|52,9800
|52,7800
|52,9900