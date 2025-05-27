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Emekli Polis Dehşet Saçtı: Eski Eşini Barışma Teklifini Reddedince Öldürdü

Adana'da emekli polis Recep Çürük, uzaklaştırma kararına rağmen eski eşi Esengül Kaya'yı öldürdü. Olay sonrası intihar girişiminde bulunan Çürük de hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 10:55, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 10:52
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Emekli Polis Dehşet Saçtı: Eski Eşini Barışma Teklifini Reddedince Öldürdü

Adana'da emekli polis memuru Recep Çürük'ün (54), 3 yıl önce boşandığı eşi Esengül Kaya'yı (48), barışma teklifini reddettiği için öldürdüğü ortaya çıktı. Eşini başından vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan Çürük de dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olayın Gelişimi

Olay, 24 Mayıs'ta saat 23.00 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Emekli polis memuru Recep Çürük, eski eşi Esengül Kaya'nın çalıştığı büfeye gidince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çürük, eski eşini başından tabancayla vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cinayetin ardından memleketi Kozan ilçesine gitmek için otomobille yola çıkan Recep Çürük, jandarma ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Aynı tabancayı başına dayayıp tetiğe basan Çürük, ağır yaralandı.

Uzaklaştırma Kararı ve Soruşturma

Soruşturmada, Recep Çürük'ün psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı öne sürülen Esengül Kaya ile 3 yıl önce çekişmeli olarak boşandıkları belirlendi. Bir süredir eski eşini tehdit ettiği belirtilen Çürük hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, bu karara rağmen Kaya'nın yanına gittiği bildirildi. Ayrıca, barışma teklifini reddedince 3 çocuğunun annesi Kaya'yı öldürdüğü ortaya çıktı. Kaya'nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alınarak Kozan'da toprağa verildi.

Tedavi Süreci ve Sonuç

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Recep Çürük, dün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

  • Olay tarihi: 24 Mayıs
  • Kurban: Esengül Kaya (48)
  • Saldırgan: Recep Çürük (54)
  • Cenaze yeri: Kozan
  • Tedavi gördüğü hastane: Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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