İBB Başkan Vekili Nuri Aslan Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 4. dalga operasyonuyla 25 kişi tutuklandı. Mahkeme kararları açıklanmadan önce İstanbul Adalet Sarayı'na gelen İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliye binasına giriş yapmak istedi. Güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmayan Aslan ile görevliler arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Aslan'ın, güvenlik engeline tepki gösterdiği "Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı" dediği anlar kameralara yansıdı.

Aslan'a geçiş izni verilince gerilim daha fazla büyümeden sona erdi.ve geçiş izninin ardından olayın sona erdiği bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Aslan, hakkında güvenlik görevlisine direnmeden soruşturma başlatıldığı açıklandı. Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından İBB Başkanvekilliği görevine vekaleten atanmıştı.