Aksaray'da Hasta Yakını Konuk Evi açılıyor, aynı gün uluslararası zirve başlıyor

Aksaray Belediyesi tarafından inşa edilen "Hasta Yakını Konuk Evi" 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hizmete açılıyor. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) yakınında konumlanan tesis, şehirde tedavi gören hastaların yakınlarına ücretsiz ve konforlu konaklama imkanı sunacak.

Konukevi, aynı tarihte başlayacak olan uluslararası iklim değişikliği zirvesi kapsamında da açılış töreniyle dikkat çekecek. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri'nin de katılımıyla gerçekleşecek tören, Aksaray'ın hem yerel hizmetlerini hem de uluslararası vizyonunu öne çıkaracak.

Hasta Yakını Konuk Evi: 5 yıldızlı otel konforu

Hasta Yakını Konuk Evi, modern mimarisi ve kullanıcı dostu tasarımıyla dikkat çekiyor. Tesiste yer alan kütüphane, kafeterya, oyun alanı, bay ve bayan mescitleri, lobi, dinlenme alanları ve konforlu misafir odaları, hasta yakınlarına rahat ve huzurlu bir ortam sunmayı hedefliyor.

Aksaray Belediyesi'nin insan odaklı hizmet anlayışıyla hayata geçirilen proje, özellikle kırsal bölgelerden gelen vatandaşların konaklama sorunlarına çözüm olmayı amaçlıyor.

İklim zirvesi 15 ülkeden 65 belediye başkanını buluşturacak

Aksaray, 27-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında UCLG-MEWA tarafından düzenlenen uluslararası iklim değişikliği zirvesine ev sahipliği yapıyor. Zirvede iklim krizi, kuraklık ve sürdürülebilir şehircilik gibi başlıklar ele alınacak. 15 ülkeden yaklaşık 65 belediye başkanının katılacağı organizasyon, yerel yönetimlerin küresel sorunlara çözüm üretme çabasını ortaya koyacak.

Hasta Yakını Konuk Evi'nin açılışı da zirve kapsamında gerçekleşecek önemli etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor. Açılış töreni 28 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00'de yapılacak.

Başkan Evren Dinçer: Aksaray'ı dünya sahnesine taşıyoruz

Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, konukevinin kent için önemli bir sosyal yatırım olduğunu belirtti. Dinçer, "Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmeye devam ediyoruz. Hasta yakınlarımıza konforlu bir konaklama imkanı sunarken, aynı zamanda uluslararası bir zirveye ev sahipliği yaparak Aksaray'ı dünya sahnesinde temsil ediyoruz," dedi.

Aksaray, hem sosyal belediyecilik uygulamaları hem de küresel meselelere duyarlılığı ile örnek olmayı hedefliyor. Belediye, tüm Aksaraylıları açılış törenine davet etti.