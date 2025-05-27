AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Darbe Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27 Mayıs darbesinin siyasi tarihimizdeki zincirleme kötülüklerin en büyük sebeplerinden biri olduğunu belirtti. Çelik, millet iradesine kasteden her türlü lanetli girişimin karşısında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Bu açıklamalar, Türkiye'nin demokrasi tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olan 27 Mayıs darbesinin etkilerine dikkat çekiyor. Ayrıca, şehit edilen Başbakan Menderes ve bakanların rahmetle anıldığı ifade edildi.

27 Mayıs Darbesi ve Siyasi Tarihimiz

27 Mayıs darbesi, Türkiye'nin siyasi tarihinde zincirleme kötülüklerin başlangıcı olarak görülmektedir. Bu darbe, millet iradesine yapılan müdahalelerin en çarpıcı örneklerinden biridir.

Çelik'in Açıklamalarından Öne Çıkanlar