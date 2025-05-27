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İstanbul'da Narkokapan Operasyonu: 254 Kişi Tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen Narkokapan operasyonunda 279 şüpheli gözaltına alındı, 254'ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 12:32, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 12:48
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İstanbul'da Narkokapan Operasyonu: 254 Kişi Tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen Narkokapan-İstanbul 2 operasyonu kapsamında gözaltına alınan 279 şüpheliden 254'ü tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20-23 Mayıs tarihleri arasında Bağcılar, Beşiktaş, Esenyurt, Maltepe ve Pendik ilçelerinde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 254'ü adli makamlarca tutuklanırken, 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda ele geçirilen suç malzemeleri ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde sergilendi.

Operasyonun Detayları

  • 279 kişi gözaltına alındı
  • 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 94 fişek ele geçirildi
  • 5.224 uyuşturucu hap ve 102 kilo 918 gram uyuşturucu madde bulundu

Yetkililerden Açıklamalar

Sergiye katılan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sokak satıcıları da olsa uluslararası boyutta da olsa gençlerin geleceğini zehirleyen zehir tacirleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun hedefinin özellikle gençlere musallat olan, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları olduğunu vurguladı.


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