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Elemansızlığa Dayanamadı: 58 Yıllık Köfteci Kepenk İndirdi

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde köftecilik yapan Güreş Ağası Halil Sayı, çalışacak personel bulamadığı için yıllardır işlettiği dükkanının kepenklerini indirdi. Dükkanın camına ise "Elemansızlıktan kapattık" yazısı asıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 23:45, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 23:50
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Güreş Ağası Halil Sayı, 1966'dan bu yana köftecilik yaptığını ve lezzetiyle adını duyurduğunu belirtti. Ancak son yıllarda çalıştıracak nitelikli eleman bulmakta zorlandığını, vasıfsız kişilerin bile kısa sürede yüksek ücret talep ettiğini ifade etti. Bunun üzerine dükkanının camına "Elemansızlıktan kapattık" yazısı asarak kepenk indirdi.

Personel Sıkıntısı Nedeniyle Kapanan İşletme

Halil Sayı, "Ben burayı neden kapattım? Bir personelsizlikten. İki, 8 saate 2 bin lira para istiyor. Bunlar vasıfsız olanlar. Vasıflıları zaten tutamıyorsun. Yaz geldiği zamanda herkes üç kuruş para için kaçıyor. Bu iş yerini para kazanamadığım için değil, adam bulamadığım için kapattım" dedi.

Ustalık ve Müşteri Memnuniyeti

Sektördeki ustalığını vurgulayan Sayı, "1966'dan beri bu işi yapıyorum. Burası kurulduktan sonra daha iyi köfte yapan varsa ben adımı değiştiririm. Ben yemediğim şeyi müşterime yedirmedim. Müşterime çok üzülüyorum. Adam kalkıyor İstanbul'dan, İzmir'den buraya geliyor, ama geri dönüyor. Benim içim sızlıyor" ifadelerini kullandı.

Personel Maaşları ve İşletmenin Kapanma Sebepleri

  • Halil Sayı, personele aylık 45 ila 50 bin lira maaş verdiğini, üç ayda bir de zam yaptığını belirtti.
  • "7 erkek, 1 kadın toplam 8 kişi çalıştırıyordum. Oğlum dedi ki, baba zarar ediyoruz, bu kadar verdiğimiz para bize kalmıyor. Ben burada kışın adam mı besleyeceğim? Ben de kızdım, kapattım" diyerek işletmeyi neden kapattığını açıkça ortaya koydu.

Çıraklık Eğitimi ve Mesleklerin Geleceği

Sayı, devlet yetkililerine de çağrıda bulundu. Çıraklık eğitiminin yetersizliğinden yakınan Sayı, "Bu çıraklık eğitimiyle ilgili geniş kapsamlı eğitim verilmeli. Çok önem verilmeli ve üzerinde durulmalı. Aksi takdirde meslekler biter. Neden eleman yetişmiyor? Çünkü herkes az iş, çok para, bol tatil diyor" dedi.

Kendi Çabasıyla Başarıya Ulaşmak

"1966'da 2,5 lira ile başladım. Ne anadan, ne babadan, ne de karıdan iki elimle geldim buraya, çalışarak. Çünkü işimi sevmişim, kendimi sevmişim" diyen Sayı, kendi çabasıyla bugüne geldiğini vurguladı.

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