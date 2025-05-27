İzmir Konak'ta Ana Su Borusu Patladı: Ev ve Araçlar Zarar Gördü

İzmir'in Konak ilçesinde, 19 Mayıs Mahallesi 737 Sokak'ta ana su borusunun patlaması sonucu bölgede ciddi hasar meydana geldi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İZSU) ait ana su borusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı ve tazyikli olarak metrelerce yükseğe çıkan su, çevredeki birçok ev, iş yeri ve araca zarar verdi. Olayın ardından ekipler hızla müdahale ederek bölgede onarım çalışmalarına başladı. Bu süreçte, bölgede su kesintileri yaşanıyor ve vatandaşlar geçici olarak susuz kaldı.

Olayın Detayları

Tazyikli suyun etkisiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ayrıca, çevreye yayılan taşlar ve su nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 araç zarar gördü. Olay yerine polis, itfaiye ve İZSU ekipleri sevk edildi. Hattaki suyun kesilmesinin ardından onarım çalışmaları başlatıldı.

Vatandaşların Görüşleri

Patlamada panelvan aracı zarar gören Ragıp Düzce, saat 05.30 sıralarında patlama sesiyle uyandığını belirtti. Dışarı çıktıklarında metrelerce yükseğe çıkan suyu fark ettiklerini söyleyen Düzce, şu ifadeleri kullandı:

"Arabalarımızı çekmeye çalıştık fakat çekemedik. Çünkü yukarıdan taşlar yağıyordu. Ekiplere haber verdik. Muhtara bildirdik. Yaklaşık iki saat sonra su kesilebildi. Evler, marketler su aldı. Can kaybımız yok çok şükür ama mal kaybımız oldu."

Düzce ayrıca, belediye ekiplerinin hasar tespit çalışmasında bulunduğunu ve "Belediye, tutanağımızı tuttu. Tek tek bizimle görüştü. Bu tutanağa istinaden 'hepinizin zararı karşılanacak' diye söylendi. 'Arabayı servise götürdüğünüzde bize faturalandırın, gerekeni yapacağız' dediler." şeklinde bilgi verdi.



