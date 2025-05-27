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Rekabet Kurulu'ndan 4 Firmaya Yüksek İdari Para Cezası

Rekabet Kurulu, Aydın'daki hazır beton ve çimento firmalarının rekabeti ihlal ettiğini tespit ederek toplamda 76,5 milyon TL ceza uyguladı. Detaylar haberde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 13:25, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 13:27
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Rekabet Kurulu'ndan 4 Firmaya Yüksek İdari Para Cezası

Rekabet Kurulu, Aydın'da faaliyet gösteren hazır beton ve çimento firmalarına yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucunda, bazı firmaların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği tespit edildi. Bu kapsamda, dört teşebbüse toplamda 76 milyon 467 bin 866 lira idari para cezası verildi. Soruşturma sürecinde, fiyat tespiti ve müşteri-bölge paylaşımı gibi rekabeti kısıtlayıcı uygulamaların yapıldığı belirlendi. Ayrıca, bazı firmalar arasında yapılan müşteri paylaşımına aracılık eden teşebbüslerin de kanunu ihlal ettiği saptandı.

Soruşturma Sonuçları ve Cezalar

  • Batıbeton Sanayi AŞ: 37 milyon 851 bin 666 lira
  • Öztürk Ticaret: 28 bin 308 lira
  • Şölen Çimento Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.: 1 milyon 216 bin 947 lira
  • Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk AŞ: 37 milyon 370 bin 945 lira

Diğer Firmalar Hakkında Bulgular

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii AŞ, Beton-Taş Hazır Beton San. ve Tic. Ltd. Şti., Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. AŞ, Kabasakal Beton AŞ, Serttaş İnşaat Taah. Tur. Maden San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Türen Yapı Malzemeleri İnşaat Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin kanunu ihlal ettiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Uzlaşma Kararları ve Toplam Ceza Miktarı

Aynı soruşturma kapsamında daha önce 11 hazır beton firması hakkında uzlaşma kararı alınmış ve taraflara toplam 113 milyon 662 bin 187 lira idari para cezası uygulanmıştı. Böylece, tamamlanan soruşturma sürecinde 15 teşebbüse toplam 190 milyon 130 bin 53 lira idari para cezası verilmiş oldu.


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