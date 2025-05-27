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İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı

Kanser hastalığı nedeniyle dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 19:49, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 19:49
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İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı

"Neler Oluyor Bize", "Ellerimde Çiçekler", "Aşk Layık Olanda", "Sarılınca Sana" eserleriyle müzikseverlerin beğenisini kazanan sanatçı için öğle vaktini müteakip Şakirin Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Sanatçının eşi Arzu Şeşen ile kızı Melis Şeşen'in taziyeleri kabul ettiği törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, sanatçılar Orhan Gencebay ve Burhan Şeşen de katıldı

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Mumcu, sanatçının tüm sevenlerine başsağlığı dileyerek, "Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Kendisine rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum. 7'den 70'e herkesin gönlüne taht kurmuş, mütevazı kimliğiyle ve gerçekten insanlığıyla çok kıymetli bir üstadımızı kaybettik." dedi.

Son dönemde çocukluğundan beri hayallerini süsleyen, ruh dünyasına yol gösteren usta sanatçıların kaybının arttığına işaret eden Mumcu, şunları kaydetti:

"Vefatlarıyla çok üzülüyorum bu cenazelere katılarak. Onlar yıllarca yol gösterecek çok güzel eserler bıraktı. O yüzden hepimizin başı sağ olsun. Yıllarca unutulmayacak güzel besteleri vardı. Bugün buradaki kalabalığı da gördünüz. Çok duygu dolu anlar yaşadık."

Kılınan namazın ardından, sanatçının naaşı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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