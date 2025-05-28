TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahçeli ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Görüşme, Bahçeli'nin partisinin TBMM Grubu'ndaki makamında gerçekleşti. Görüşmenin ardından iki lider, TBMM'de kameraların karşısına geçti ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili olarak ülkenin önünde büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. Ayrıca, herkesin elini taşın altına koyarak sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Önünde Büyük Fırsat

Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin önüne büyük bir fırsat gelmiştir. Ümit ediyorum ki herkes elini taşın altına koyarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirir." Bu sözlerle, terörle mücadelede yeni bir dönemin başladığına dikkat çekti.

Terör Belasının Sonu

Kurtulmuş, Türkiye'nin yüzyıllık cumhuriyet tarihinin neredeyse yarısında meşgul olduğu terör belasını artık tarihin çöplüğüne atacağını ifade etti. Bu süreçte en büyük sorumluluğun Meclis'te olduğunu belirten Kurtulmuş, sürecin önünü açan Devlet Bahçeli'ye de hürmetlerini sundu.