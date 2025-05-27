Devlet Bahçeli: Ülkücü Şehitler Kahramanlık Timsalidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, yaptığı konuşmada "Ülkücü şehitler fedakarlık nişanesi, kahramanlık timsalidir" ifadelerini kullandı. Şehitlerin mirasının ve emanetlerinin nesilden nesile aktarılacağını vurgulayan Bahçeli, onların büyük ve güçlü Türkiye idealini akıl ve vicdanlarında somutlaştıran serdengeçti yürekler olduğunu belirtti. Hiçbir şehidin ya da gazinin günübirlik heveslerin peşinde olmadığını, vatana, millete ve davalarına bağlılıklarının kesin ve değişmez olduğunu ifade etti.

Devlet Bahçeli'nin Açıklamalarından Öne Çıkanlar