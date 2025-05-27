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Devlet Bahçeli: Ülkücü Şehitler Kahramanlık Timsalidir

Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda yaptığı konuşmada, ülkücü şehitlerin Türk milletine olan bağlılıklarını ve kahramanlıklarını anlattı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 14:30, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 14:49
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Devlet Bahçeli: Ülkücü Şehitler Kahramanlık Timsalidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, yaptığı konuşmada "Ülkücü şehitler fedakarlık nişanesi, kahramanlık timsalidir" ifadelerini kullandı. Şehitlerin mirasının ve emanetlerinin nesilden nesile aktarılacağını vurgulayan Bahçeli, onların büyük ve güçlü Türkiye idealini akıl ve vicdanlarında somutlaştıran serdengeçti yürekler olduğunu belirtti. Hiçbir şehidin ya da gazinin günübirlik heveslerin peşinde olmadığını, vatana, millete ve davalarına bağlılıklarının kesin ve değişmez olduğunu ifade etti.

Devlet Bahçeli'nin Açıklamalarından Öne Çıkanlar

  • Şehitlerin Kutlu Mirası: Aziz şehitlerin kutlu mirası ve emanetleri dünya durdukça anlatılacak ve milletle paylaşılacaktır.
  • Fedakarlık ve Kahramanlık: Ülkücü şehitler fedakarlık nişanesi, kahramanlık timsalidir.
  • Dava Adamlığı: Hiçbir şehit ya da gazi günübirlik hayatın gelip geçici heveslerinin takipçisi olmamıştır. Onlar, ülkü, ülke ve ilkelerine hayatlarını adamışlardır.
  • "Her dönemin değil davasının adamı oldular": Fildişi kulelerine değil, kahramanlığın zirvesine tırmandılar. Nabza göre şerbet vermediler, menfaat düşkünü değil millet muhabbetiyle hareket ettiler.
  • Dava Adamlığının Kitabı: Dava adamlığının kitabını deyim yerindeyse canlarıyla, kanlarıyla yazdılar.
  • Şehitlerin Emaneti: Şehitlerin kutlu emanetleri başımızın üstünde, kalbimizin derinliklerinde yer almaktadır.
  • Vefa ve Sadakat: Vefa bilmeyenlerin vakardan haberi olmaz. Sadakati devremülk gibi gören sahte zihniyetlerin Türk milliyetçiliğiyle ilgili fitne ve dedikodu yaymaları sonuçsuz kalacaktır.
Devlet Bahçeli, DEM heyetini kapıda karşıladı

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