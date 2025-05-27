Erdoğan: Kamu Malının İstismarına Asla İzin Vermeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimileri rahatsız olsa da son zamanlarda sürdürülen tahkikatları olumlu karşılıyoruz. Milletin hakkını yiyenin gözünün yaşına bakmayız. Kamu malının istismarına izin vermeyiz." diye konuştu.

Sayıştay'ın 163. Kuruluş Yıl Dönümü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda, Sayıştay'ın 163. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Sayıştay, tam 163 yıldır ülkemizin en kritik kurumlarından biri olarak görev yapıyor. Bu saygın kuruma değer katan tüm Sayıştay mensuplarını tebrik ediyorum. Devletin öncelikli görevi vatandaşa hizmettir. Millete hizmetin en önemli şartı adaletin sağlanmasıdır. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması da aynı derecede önemlidir. Mali yönetim ve denetim hayati rol oynamaktadır. Zayıf, sağlıksız ve kontrolsüz bir bütçe yönetimi devlet ve millet için ciddi bir varoluş tehdidi oluşturur. Sayıştay Başkanlığımız bu güçlü görevi alnının akıyla yürütmektedir.

Sayıştay'ın Görev ve Sorumlulukları

Devlet hazinesinin müdafaa edilmesi milletimiz adına Sayıştay'ın uhdesindedir. 86 milyon vatandaşımızın tamamının hakkı ve payı vardır. Bizim inancımızda emanete sadakatsizlik ihanetle eşdeğerdir. Kamu malına el uzatmak, kul hakkına girmek en büyük günahlardan biridir.

Amir ya da memur fark etmeksizin her bir kamu çalışanı titizlikle hareket etmelidir.

Kamu malının dikkatsiz, ölçüsüz, usulsüz ya da savurgan bir şekilde kullanılması asla kabul edilemez.

Kamu kaynaklarından azami faydanın üretilmesi en önemli önceliğimizdir.

Türkiye'de hiç kimse hukukun üstünde değildir.

Kamu görevi ifa eden herkes kamu malına sahip çıkmakla mükelleftir.

Önce yargıya, sonra millete hesap verilmesi gerekir. Çiğ süt içmeyenin karnı da başı da ağrımaz.Tahkikatlar ve Yasal Düzenlemeler

Kimileri rahatsız olsa da son zamanlarda sürdürülen tahkikatları olumlu karşılıyoruz. Anayasamızın sunduğu imkanlar ve yükümlülükler çerçevesinde atılan müspet adımları desteklemeyi sürdüreceğiz.

2010 yılında çıkardığımız Sayıştay Kanunu ile kamu kaynağı kullananları denetim kapsamına aldık. Devlet mallarının denetlenmesi ve kayıt altına alınması en önemli reformlardan biri oldu.