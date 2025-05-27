Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ı ziyaret edecek

Sayın Cumhurbaşkanımız, ziyaret kapsamında Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine de katılacak olup, Azerbaycan Bağımsızlık Günü kültür etkinliğini teşrif edeceklerdir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bağımsızlık Günü münasebetiyle 28 Mayıs 2025 tarihinde Azerbaycan'ı ziyaret edeceklerdir. Bu vesileyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'le yapılacak görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir.

Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

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