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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağımsızlık Günü münasebetiyle 28 Mayıs 2025 tarihinde Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 16:02, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 16:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ı ziyaret edecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bağımsızlık Günü münasebetiyle 28 Mayıs 2025 tarihinde Azerbaycan'ı ziyaret edeceklerdir.

Bu vesileyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'le yapılacak görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir.

Ayrıca, Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'in katılımlarıyla "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi"nin 2. Toplantısı icra edilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, ziyaret kapsamında Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine de katılacak olup, Azerbaycan Bağımsızlık Günü kültür etkinliğini teşrif edeceklerdir.

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