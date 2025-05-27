Dışişleri Bakanlığı 2025'te de meslek memuru alacak: YDS belgesi önemli

Dışişleri Bakanlığı, 2024 yılının Aralık ayında 97 meslek memuru alımı için ilana çıkmıştı. Bakanlığın sosyal medya hesabındaki bilgilendirmesine göre, 2025 yılı içerisinde de yeni meslek memuru alım ilanı yayımlanacak. Yapılan açıklamada sınava girmeyi düşünen adayların yabancı dil belgesini hazır bulundurulması gerektiğine dikkat çekildi.

Yabancı dil puanı olmayan adaylar için 2025-YDS tarihi kritik

Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu sınavına başvurmak isteyen adayların, YDS/e-YDS sınavlarından ya da eşdeğer uluslararası sınavlardan geçerli puan almış olmaları gerekiyor. ÖSYM sınav takvimine göre 2025-YDS/1 İngilizce sınavı 5 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak. Henüz geçerli bir dil puanı olmayan adayların bu sınava girerek puan almaları tavsiye ediliyor.

YDS için geçerli eşdeğer yabancı dil sınavları

2024 yılı ilanında geçerli kabul edilen eşdeğer yabancı dil sınavları şu şekilde açıklanmıştı:

İngilizce: TOEFL iBT, PTE Akademik, Cambridge C1 Advanced, Cambridge C2 Proficiency

Almanca: TestDaF, DSD II, TELC Deutsch, Goethe-Institut

Fransızca: DELF & DALF

İtalyanca: CELI

İspanyolca: DELE

Rusça: TORFL

Adayların bu sınavlardan alacakları puanların, Dışişleri Bakanlığı'nın ilan edeceği başvuru süresi bitimine kadar edinilmiş olması gerekiyor.