Hatay'da 4 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 17:16, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 17:16
Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Tekebaşı Mahallesi'nde 23 Mayıs'ta bir köpekte kuduz tespit edildi.
Bunun üzerine Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tekebaşı'nın yanı sıra Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerinde karantina uygulaması başlattı.
İlgili karar mahalle muhtarlıklarına iletildi.