5 İsim, Tek Kimlik: 33 Yıl Sonra Bulunan Belge Hayatını Değiştirdi

Antalya'da doğumunda adı ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla başlayan hatalar zinciriyle yaşamı boyunca okulda, askerlikte ve iş hayatında 5 farklı isimle anılmaya başlayan Ersin Akbaş'ın emekli olabilmek için umutları tekrar yeşerdi.

Daha önce kayıtlara ulaşılamadığı için reddedilen dava, Ersin Akbaş'ın 1992 yılında Bağ-Kur'a kaydının olduğunu gösteren belgeyi mahkemeye sunmasıyla tekrar görülecek. Yaşamı boyunca 5 isimden dolayı birçok kimliğe sahip olduğunu ve bu durumun hayatını altüst ettiğini belirten Akbaş, "Cüzdanımda para yok, kimlik çok. Tek dileğim emekli olabilmek" dedi.

İsim Karışıklıkları ve Hayatına Etkileri

Antalya'da yaşayan 59 yaşındaki Ersin Akbaş'ın ismiyle ilgili hatalar zinciri doğumu ile başladı. Doğduğunda Ergün ismiyle nüfus kaydına kız olarak yazılan adamın kaydı çok geçmeden düzeltildi ancak yanlışlıklar okul hayatında da devam etti. İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Akbaş, itiraz etti ancak ikinci kez aldığı diplomada ismi Ergin olarak yazıldı. İddiasına göre kendi adıyla 1986-1987 yılları arasında 18 ay askerlik görevi yapan Ersin Akbaş, 1990 yılında Körfez kriziyle çıkan seferberlik sonrası ikinci kez askerliğe çağrıldı. Akbaş, ikinci askerliğini ise iddiasına göre Ersün adıyla yaptı. Akbaş, bu yaşına kadar Ergün, Ersun, Ergin, Ersün ve son olarak mevcut kimliğindeki Ersin Akbaş ismiyle yaşamını sürdürdü.

İsim Tespiti İçin Dava Süreci

Akbaş'ın ismi sebebiyle yaşadığı sıkıntılar, sosyal güvenlik primi ödemelerinde ve iş bulma süreçlerinde de devam etti. Son olarak emeklilik hayali kuran Akbaş, avukatı aracılığıyla Antalya 9. İş Mahkemesi'ne isim tespit ve sigorta girişleri için tespit davası açtı. Zonguldak SGK'ye yazılan müzekkereye verilen cevapta, Ersin Akbaş'ın 'yanında çalıştım' dediği annesi Şerife Akbaş'ın belirtilen tarihlerde vergi yükümlülüğüne ait bir kaydına rastlanılmadığı belirtilerek, bilirkişinin sunmuş olduğu rapor doğrultusunda mahkeme istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdi.

Zonguldak'tan Gelen Evrak Umut Oldu

Son olarak Ersin Akbaş'ın kardeşi, Zonguldak Çaycuma Vergi Dairesi'nden Ersin Akbaş ismiyle ağabeyinin annesi yanında çalıştığına ve vergi mükellefi olduğuna dair belgeye ulaştı. Söz konusu belgede 01.05.1992 işe başlama, 31.12.1997 işi terk tarihi bulunduğu görüldü. Kendisine ulaştırılan belgeyi avukatına veren Akbaş'ın emekli olabilme hayali böylece yeniden yeşerdi. Akbaş, avukatıyla birlikte istinaf mahkemesine itiraz etti ve davanın yeniden görülmesine karar verildi.

Yeni Bir Duruşma Yapılacak

Ersin Akbaş'ın avukatı Nuray Ertem, Çaycuma Vergi Dairesi'nden elde edilen belgelerin müvekkilinin yıllar önce esnaf olarak kayıtlı olduğunu gösterdiğini belirtti. "Çaycuma Vergi Dairesi'nde elde edilen belgelerle yargılamanın iadesi talebinde bulunduk ve talebimiz kabul edildi. Yeni bir duruşma yapılacak" diyen Ertem, bu belgelerin Bağ-Kur kaydı açısından belirleyici olduğuna işaret etti. Ertem, "Vergi dairesinde kaydı olduğuna göre en azından bir Bağ-Kur girişi vardır. Esnaf olduğu için Bağ-Kur'a giriş yapılması gerekir. Mahkemeye SGK dışında Bağ-Kur kayıtlarının da araştırılması için dilekçe verdik" ifadelerini kullandı.

Emeklilik Hakkı Kazanabilir

Avukat Ertem, daha önce Çaycuma'da açılan isim tespit davasıyla yalnızca "Ersun" isminin "Ersin" olarak düzeltildiğini ancak farklı versiyonlardaki isimlerin halen farklı sistemlerde kayıtlı olduğunu vurguladı. Ertem, "Yasal olarak bu durum, yargılamanın iadesini gerektiriyor. Bu dava sigortalılığın başlangıcının tespiti için açılmıştı" diyerek, geçmişe dönük Bağ-Kur girişinin tespit edilmesi halinde müvekkilinin hizmet birleştirmesi yapılabileceğini ve emeklilik hakkı kazanabileceğini ifade etti. Avukat Ertem, mahkemenin kurumlardan istediği belgelere 'Böyle bir kayda rastlanmadı' yanıtı verilmesine rağmen müvekkilin kendi çabasıyla söz konusu belgeleri temin ettiğini belirterek, yargılamanın iadesi kararının ardından umutlu olduklarını dile getirdi.

59 Yıl 5 İsimle Yaşadı

Ersin Akbaş ise, yıllar boyunca çeşitli isim karışıklıklarıyla mücadele ettiğini belirterek, "Bugüne kadar hayatımız boyunca 59 yaşına kadar 5 isimle yaşadım. Gerçek ismim şu anda Ersin Akbaş" dedi.

2006 yılında açtığı dava sonucunda adının "Ersin" olarak değiştirildiğini aktaran Akbaş, vergi dairesinden şahsına gönderilen belgelerle geçmişte esnaflık yaptığını ve Bağ-Kur'a kayıtlı olduğunu ispat ettiğini aktardı.

aktaran Akbaş, vergi dairesinden şahsına gönderilen belgelerle geçmişte esnaflık yaptığını ve Bağ-Kur'a kayıtlı olduğunu ispat ettiğini aktardı. "Ben esnaflık yaptım ama bunu daha önce ispat edememiştim. Mahkeme kurumlardan istediği belgeleri alamadı, ben kendim ulaştım" diyerek, Çaycuma Vergi Dairesi'nden gelen evraklarla birlikte yeniden yargılanma sürecinin başladığını söyledi.

Cüzdanında Para Yok Ama Kimlik Çok

Cüzdanında birçok farklı isimde kimlik ve belge taşıyan Akbaş, durumu "Paradan çok kimlik var bende şu anda" sözleriyle anlattı.

İpi Ucundan Tuttuk

Emeklilik hayalini bir an önce gerçekleştirmek isteyen Akbaş, sağlık sorunları olan eşini de düşünerek Antalya'dan ayrılmak istediğini dile getirdi. Akbaş, "59 yılı anlatsam roman olur. Ben artık emekli olup Antalya'dan Zonguldak'a dönmek, buralardan çekip gitmek istiyorum. Allah devletimizden razı olsun. Bir gün bu mağduriyetin fark edileceğine inanıyorum. O belgeyi bulduk, artık ipi ucundan tuttuk" diye konuştu.



