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Market çalışanını bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Beylikdüzü'nde, market çalışanı Aydın Karay'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Yusuf Ceyhun Türkgenç, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 19:25, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 19:29
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Market çalışanını bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Türkgenç tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, müşteki olan maktulün annesi Fatma Karay ve ağabeyi Vedat Karay ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Müşteki Vedat Karay, duruşmaya Hakkari'den geldiklerini belirterek, olay nedeniyle genç bir insanın hayattan koparıldığını söyledi. Karay, sanığın indirim uygulanmadan üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Türkgenç, çok üzgün ve pişman olduğunu ifade ederek, olayın bir kaza sonucu yaşandığını öne sürdü.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yusuf Ceyhun Türkgenç'i "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Duruşma sonrası açıklama

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan anne Fatma Karay, olayın ardından diğer oğluyla birlikte bu yola 2 kişi çıktıklarını kaydederek, daha sonra kendilerine katılan ailelerle birlikte yüzlerce kişi olduklarını söyledi.

Vicdanlı insanlarla tanıştıklarını aktaran Karay, "Davamızı bırakmayacağız. Başka aileler bu acıyı çekmesin. Otururdum sesimi çıkarmazdım ama bizim çektiğimizi hiçbir annenin çekmesini istemiyorum. Burada çok acılı anneler ve aileler var. Hepsiyle tanıştığım için çok şanslıyım. Zaten kalabalık bir ailenin içerisindeydim daha da kalabalık olduk." dedi.

Müşteki avukatı Seyit Demir ise mahkemeden adil bir karar çıktığını ve sanığın en ağır cezayı aldığını belirterek, Aydın Karay'ın ailesinin bir parça da olsa vicdanlarının rahatladığını dile getirdi.

Balıkesir'de uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman ile İstanbul'da öldürüldükten sonra halıya sarılarak denize atılan Sedef Güler'in annesi Gülizar Sezer ve aile yakınları da Fatma Karay'a destek için adliyeye geldi.

Açıklama öncesinde aile yakınları, adliyeden ayrılan sanık avukatlarına alkışlarla tepki gösterdi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Eylül 2023'te Yusuf Ceyhun Türkgenç'in alkollü şekilde girdiği marketin çalışanlarıyla kasa düzeni ve ambalaj konusunda tartıştığı ve çalışanlardan A.B'nin Türkgenç'e kafa attığı aktarılıyor.

Sinirlenen Türkgenç'in aracından bıçak aldıktan sonra tekrar markete döndüğü anlatılan iddianamede, Türkgenç'in, kaçmaya çalışırken yere düşen Aydın Karay'ı öldürme kastıyla bıçakladığı belirtiliyor.

Sanık Türkgenç'in aracıyla olay yerinden kaçtığı, Karay'ın ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedilen iddianamede, Türkgenç'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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