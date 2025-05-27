Çanakkale'de 7 Milyonluk Vurgun! 4 Kişi Tutuklandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, tehdit yoluyla bazı vatandaşları mağdur ederek yaklaşık 7 milyon lira değerindeki mal varlıklarını haksız şekilde edindiği iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olay, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda ortaya çıkarıldı. Suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan bu operasyon, il genelinde dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.

Operasyonun Detayları

23 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyona 14 ekip ve 1 çevik kuvvet timi katıldı. Operasyon kapsamında, biri İzmir'de olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametgahlarında, iş yerlerinde ve araçlarında arama yapıldı.

Ele Geçirilen Deliller

Çok sayıda asansör şirketine ilişkin belge

Dijital materyaller

Soruşturmanın Sonuçları

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



