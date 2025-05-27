AVM önünde kadınlar tekme tokat kavga etti
Mersin'de bulunan Forum Alış Veriş Merkezi önünde, kadınlardan oluşan iki grubun tekme tokat kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 21:39, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 22:15
Olay, merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Forum AVM'nin bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kadınlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kadın yere düştü, o sırada 3 kadın ise tekme ve yumruklarla saldırmaya devam etti. Güvenlik görevlileri ile polis kavgayı güçlükle ayırdı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.