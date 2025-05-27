Arda Turan'ın yeni adresi Shakhtar Donetsk!

Teknik direktör Arda Turan, Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in yeni teknik direktörü oldu. Genç teknik adam, Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Shakhtar Donetsk Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Arda Turan. 38 yaşındaki Türk teknik adamla yapılan anlaşmanın 2027 yazına kadar sürmesi planlanıyor. Donetsk kulübünün tarihindeki 39. teknik direktör olacak" ifadelerine yer verildi.

Kulüp tarafından yayımlanan duyuruda Arda Turan'ın açıklamalarına da yer verildi. Turan, ''Shakhtar'a katıldığım için gururluyum. Zengin bir tarihe ve harika geleneklere sahip büyük bir kulüp. Avrupa çapında iyi bilinen, her maçı kazanma hırsına sahip bir takım. Kulübün mirasına katkıda bulunmayı ve oyunumuzla taraftarlarımıza birçok neşeli an yaşatmayı umuyorum. Kupalar kazanmak için derin bir motivasyonumuz var, hem Ukrayna'da hem de Avrupa kupalarında'' diye konuştu.

Shakhtar Donetsk'in CEO'su Serhii Palkin ise, ''Arda Turan, son derece rekabetçi Türkiye liginde deneyimli, gelecek vaat eden ve hırslı bir teknik direktör. Bir oyuncu olarak, Avrupa futbolunun gerçek bir efsanesi ve Shakhtar ile birlikte, kulübe hem Ukrayna'da hem de uluslararası alanda kupalar getirecek eşit derecede başarılı bir teknik direktörlük kariyerine sahip olduğuna inanıyorum'' açıklamasında bulundu.

Teknik direktörlük kariyerine 2023 yılında Eyüpspor'un başına geçerek başlayan Arda Turan, 2023-24 sezonunda eflatun-sarılıları Süper Lig'e taşımayı başardı.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle topladığı 53 puanla ligin bitimine 1 hafta kala 6. sırada yer alıyor.