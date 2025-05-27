İBB Başkanvekili Aslan adliyede tehditler savurdu: Yakarım ortalığı

İBB'ye yönelik 4. dalga yolsuzluk operasyonunda aralarında İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt, Altan Gözcü'nün de bulunduğu 25 şüpheli tutuklanmıştı. Karar öncesi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen İBB Başkanvekili Nuri Aslan de bilgi almak istedi.

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