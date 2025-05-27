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DMM: Hastanede Evlilik Cüzdanı Zorunluluğu Yok!

DMM, Bilkent Şehir Hastanesi'nde evli olmayan kadınlara tedavi yapılmadığı iddiasının asılsız olduğunu açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 22:57, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 23:09
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DMM: Hastanede Evlilik Cüzdanı Zorunluluğu Yok!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğine giden bir kadın hastanın tedavisi, evli olmadığı gerekçesiyle yapılmadı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan bu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Gençlik Merkezi Polikliniği Hakkında Bilgilendirme

Hastanedeki Gençlik Merkezi Polikliniği, 15-24 yaş aralığında, çocuk sahibi ve evli olmayan gençlerin hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak kendilerini rahat hissedecekleri bir ortam sağlamak amacıyla sağlık hizmeti vermektedir. Ayrıca, hastalar bu poliklinikte kadın sağlığı konusundaki danışmanlık hizmetlerinden de yararlanabilmektedir.

Hasta Yönlendirme Süreci

  • 24 yaşındaki kadın hasta, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvurdu.
  • İlk başvurusunda yaşının sehven 25'in üzerinde olduğu değerlendirildiği için Jinekoloji Polikliniğinde hekim tarafından muayene edildi.
  • Hekim tarafından şikayetleri dinlenen ve tedavisi planlanan kadın hasta, sonuç değerlendirmesi için yeniden başvurduğunda 25 yaşın altında olması nedeniyle aynı binadaki Gençlik Merkezi Polikliniğine yönlendirildi ve tedavi süreci burada sürdürüldü.

Evli Olmayanlara Tedavi Engeli İddiası Yalanlandı

DMM, tedavi süreçlerinde hastalardan evlilik cüzdanı isteme gibi bir uygulamanın kesinlikle söz konusu olmadığını vurguladı. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.


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