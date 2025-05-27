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11 il için 'sarı' meteorolojik uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

İçişleri Bakanlığı, yarın 11 il için "sarı" meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 23:10, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 23:39
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11 il için 'sarı' meteorolojik uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, yarın gök gürültülü sağanak nedeniyle 11 il için sarı uyarı verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Adana ve Mersin'in kuzeyi, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Hatay'ın kuzey ilçeleri, Sivas'ın güneyi ve Malatya'nın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Artvin'in iç kesimleri ve Erzurum'un doğusu ile Ardahan ve Kars'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

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