Mülki İdare Amirleri Yönetmeliğinde İlçe Sınıfları Yeniden Düzenlendi
İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği'nin ilçe sınıflarını düzenleyen EK: II cetvelinde değişiklik yaptı. 2025/1 sayılı Tebliğ ile bazı ilçelerin sınıfı yeniden belirlendi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 00:04, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 00:06
İçişleri Bakanlığından:
MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME
YÖNETMELİĞİNİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2025/1)
MADDE 1- 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan ilçe sınıflarını düzenleyen (EK: II) sayılı cetvelde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.