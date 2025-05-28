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Mülki İdare Amirleri Yönetmeliğinde İlçe Sınıfları Yeniden Düzenlendi

İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği'nin ilçe sınıflarını düzenleyen EK: II cetvelinde değişiklik yaptı. 2025/1 sayılı Tebliğ ile bazı ilçelerin sınıfı yeniden belirlendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 00:04, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 00:06
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Mülki İdare Amirleri Yönetmeliğinde İlçe Sınıfları Yeniden Düzenlendi

İçişleri Bakanlığından:

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2025/1)

MADDE 1- 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan ilçe sınıflarını düzenleyen (EK: II) sayılı cetvelde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

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