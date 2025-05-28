Hava sıcaklıkları 7-8 derece düştü

Hava sıcaklığı 7-8 derece düştü. Bunaltıcı sıcaklar yerini serin ve yağışlı havaya bıraktı. İç ve batı kesimlerde sıcaklık azalarak mevsim normallerine indi.

Sıcaklığın Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Bugün hava yurt genelinde parçalı bulutlu olacak. İç ve doğu bölgelerde gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışların Aksaray, Nevşehir, Sivas'ın güneyi, Kayseri'nin güney ve doğusu, Niğde'nin güney ve doğusu Kahramanmaraş'ın batısı ve Adana'nın kuzeyinde yerel ve kuvvetli olması bekleniyor.

Bakanlıktan 11 il için uyarı

İçişleri Bakanlığı,11 il için "sarı" meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugünn için gök gürültülü sağanak nedeniyle 11 il için sarı uyarı verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Adana ve Mersin'in kuzeyi, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Hatay'ın kuzey ilçeleri, Sivas'ın güneyi ve Malatya'nın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Artvin'in iç kesimleri ve Erzurum'un doğusu ile Ardahan ve Kars'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise rüzgarın kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

3 büyük ilde hava durumu

Bugün Ankara'da en yüksek sıcaklık 23, İstanbul'da 22, İzmir'de 28 derece olacak, yağış beklenmiyor.