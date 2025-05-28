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Ayvalık Maden Adası'nda Mahsur Kalan 27 Kişi Kurtarıldı

Ayvalık Maden Adası'nda mahsur kalan 27 doğa yürüyüşçüsü, Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 07:33, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 07:44
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Ayvalık Maden Adası'nda Mahsur Kalan 27 Kişi Kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Maden Adası'nda doğa yürüyüşüne çıkan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 27 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarındaki Maden Adası'nda mahsur kalanların olduğu bilgisini aldıktan sonra hızlıca harekete geçti. Olayda, doğa yürüyüşüne çıkan kişilerin geçiş yolunun olumsuz hava şartları nedeniyle kapanması sonucu adada mahsur kaldıkları belirtildi.

Kurtarma Operasyonu Detayları

  • Sahil Güvenlik Botları "KB-11" ve "KB-4305" ile Sahil Güvenlik Dalış Timi "DEGAK-12" kurtarma çalışmalarına katıldı.
  • Mahsur kalan 27 kişi, ekiplerin koordineli çalışmasıyla güvenli bir şekilde kurtarıldı.
  • Kurtarılan doğa yürüyüşçüleri, Alibey Adası Sahil Güvenlik İskelesi'ne götürüldü.

Olayın Önemi

Bu olay, olumsuz hava koşullarında doğa yürüyüşü yapanların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde herhangi bir yaralanma yaşanmadı ve tüm katılımcılar sağ salim kurtarıldı.


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