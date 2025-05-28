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Şanlıurfa'da Polisle Silahlı Çatışma: Zanlı Yaralı Yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında arama kararı bulunan R.Ç., polis ekipleriyle girdiği silahlı çatışmada yaralı olarak ele geçirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 07:46, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 08:59
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Şanlıurfa'da hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan bir şahıs, polisle girdiği silahlı çatışmanın ardından yaralı olarak yakalandı. Olay, gece geç saatlerde Siverek ilçesine bağlı Kale Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Polisle Çatışmaya Girdi

Hakkında arama kararı bulunan R.Ç.'nin kullandığı aracı durdurmak isteyen polis ekipleri, zanlının silahla ateş açması üzerine karşılık verdi. Polis ekiplerinden kaçan R.Ç., bir süre süren kovalamacanın ardından aracının lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

Özel Harekat Ekipleri Devreye Girdi

Polise ateş etmeye devam eden zanlı, daha sonra yakınlardaki bir eve girerek burada saklanmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına da silahla karşılık veren R.Ç., özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla yaralı şekilde ele geçirildi.

  • Zanlı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından güvenlik önlemleri altında Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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