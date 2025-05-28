İstanbul'da DEAŞ Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olarak hareket eden ve örgütün propagandasını yapan şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde, iki şüphelinin örgüt mensuplarının kullandığı internet tabanlı mesajlaşma programını kullandıkları ve Almanya'da örgüte yönelik operasyonda gözaltına alınan bazı zanlılarla irtibat ve iltisaklı oldukları tespit edildi.

Operasyonun Detayları

Düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve toplatma kararı bulunan yasaklı kitaplar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.



