İstanbul'da DEAŞ Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların dijital materyalleri inceleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 10:00, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 10:08
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olarak hareket eden ve örgütün propagandasını yapan şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde, iki şüphelinin örgüt mensuplarının kullandığı internet tabanlı mesajlaşma programını kullandıkları ve Almanya'da örgüte yönelik operasyonda gözaltına alınan bazı zanlılarla irtibat ve iltisaklı oldukları tespit edildi.
Operasyonun Detayları
- Düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.
- Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve toplatma kararı bulunan yasaklı kitaplar ele geçirildi.
- Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.