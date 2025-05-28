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TÜİK: Ekonomik Güven Endeksi 96,7 Değerine Ulaştı

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi mayısta yüzde 0,05 artışla 96,7'ye yükseldi. Tüketici ve hizmet sektörlerinde de artış yaşandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 10:18, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 10:19
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TÜİK: Ekonomik Güven Endeksi 96,7 Değerine Ulaştı

Ekonomik güven endeksi, Mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,05 artışla 96,7 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks Nisan ayında 96,6 iken, Mayıs ayında yüzde 0,05 artarak 96,7 oldu. Tüketici güven endeksi ise Mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,1 artışla 84,8'e yükseldi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 2,2 azalarak 98,6 olarak kayıtlara geçti. Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,9 artışla 110,5 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artarak 111,2, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,9 artışla 88,4 değerini aldı.

Ekonomik Güven Endeksinde Son 5 Yılın Aylık Verileri

  • Ocak: 2021: 96,7 | 2022: 102,3 | 2023: 99,7 | 2024: 99,6 | 2025: 99,7
  • Şubat: 2021: 96 | 2022: 99,5 | 2023: 99,3 | 2024: 99,2 | 2025: 99,2
  • Mart: 2021: 99,5 | 2022: 96,5 | 2023: 99,1 | 2024: 100,3 | 2025: 100,8
  • Nisan: 2021: 94,2 | 2022: 95,8 | 2023: 102,6 | 2024: 99,2 | 2025: 96,6
  • Mayıs: 2021: 93 | 2022: 98 | 2023: 104,1 | 2024: 98,3 | 2025: 96,7
  • Haziran: 2021: 98,7 | 2022: 94,8 | 2023: 101,5 | 2024: 95,8
  • Temmuz: 2021: 101,7 | 2022: 94,3 | 2023: 99,6 | 2024: 94,4
  • Ağustos: 2021: 102,6 | 2022: 94,9 | 2023: 94,4 | 2024: 93,1
  • Eylül: 2021: 104,3 | 2022: 95 | 2023: 95,6 | 2024: 95
  • Ekim: 2021: 103,3 | 2022: 97,9 | 2023: 96,8 | 2024: 98,1
  • Kasım: 2021: 101,5 | 2022: 97,6 | 2023: 95,4 | 2024: 97,2
  • Aralık: 2021: 99,7 | 2022: 98,4 | 2023: 96,5 | 2024: 98,9


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