Burdur'da Rüşvet Soruşturmasında Göç İdaresi Çalışanına Tutuklama

Burdur'da ikamet etmeyen yabancı uyruklu kişilere "ikamet izni" düzenleyip rüşvet aldığı tespit edilen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde çalışan bir görevli ile aracılık yapan bir şüpheli tutuklandı. Olay, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, İl Göç İdaresi'nde görevli A.D.'nin, S.A.K.'nin getirdiği ve Burdur'da ikamet etmeyen yabancı uyruklulara işlem yapıp ikamet izni düzenlediği, bu yöntemle rüşvet aldığı belirlendi.

Operasyonun Detayları

Dört ay süren teknik ve fiziki takip sonrası gerçekleştirilen operasyonda A.D., S.A.K., B.A.K., D.Ü. ve A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 39,9 gram altın, 6 bin 200 TL ve 5 bin 730 dolar ele geçirildi. Ayrıca, rüşvet olarak alındığı belirlenen yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'nin bulunduğu banka hesaplarına bloke konuldu.

Adli Süreç ve Sonuçlar