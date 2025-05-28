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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Azerbaycan'a Kardeşlik Vurgusu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada 'Tek millet, iki devlet' diyerek Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin önemine dikkat çekti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 10:58, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 10:59
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Azerbaycan'a Kardeşlik Vurgusu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutluyoruz. Çok yaşasın ebedi kardeşliğimiz. Tek millet, iki devlet" ifadelerini kullandı. Bu anlamlı günde, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güçlü bağlar bir kez daha vurgulandı.

Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü

Her yıl 28 Mayıs tarihinde kutlanan Bağımsızlık Günü, Azerbaycan için büyük bir öneme sahiptir. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve dayanışma mesajları, iki ülkenin ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir.

  • Tek millet, iki devlet anlayışıyla geleceğe yürünüyor.
  • Bağımsızlık Günü, Azerbaycan'ın özgürlüğünü ve egemenliğini simgeliyor.
  • Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam ediyor.

Kardeşlik Mesajı

Çok yaşasın ebedi kardeşliğimiz ifadesiyle, iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın önemi bir kez daha vurgulandı. Türkiye ve Azerbaycan, ortak değerler ve hedefler doğrultusunda birlikte hareket etmeye devam ediyor.

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