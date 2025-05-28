Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Kuloğlu, HSK üyesi seçildi
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Kuloğlu, HSK üyesi seçildi
Erdoğan açıklamıştı: İşte Yeni Anayasa için görevlendirilen 10 kişi
Erdoğan açıklamıştı: İşte Yeni Anayasa için görevlendirilen 10 kişi
Bakan Yerlikaya: Yasa dışı çakara karşı büyük bir nefret oluştu
Bakan Yerlikaya: Yasa dışı çakara karşı büyük bir nefret oluştu
Aynı Ambulansta Hem Eş Hem Meslektaş Olarak Çalışıyorlar
Aynı Ambulansta Hem Eş Hem Meslektaş Olarak Çalışıyorlar
İnfaz düzenlemesinde tarih ve ayrıntılar netleşti
İnfaz düzenlemesinde tarih ve ayrıntılar netleşti
TBMM Başkanlığı için seçim tarihi belli oldu
TBMM Başkanlığı için seçim tarihi belli oldu
KDK Devreye Girdi: Özel Hastane Aldığı Ücreti Geri Ödedi
KDK Devreye Girdi: Özel Hastane Aldığı Ücreti Geri Ödedi
Togg, elektrikli araç ve C-SUV segmentinde zirvede
Togg, elektrikli araç ve C-SUV segmentinde zirvede
AK Parti - DEM görüşmesi bitti: Süreçle ilgili aksama yok
AK Parti - DEM görüşmesi bitti: Süreçle ilgili aksama yok
Hamas: ABD'li temsilci ile ateşkesin çerçevesi üzerinde anlaştık
Hamas: ABD'li temsilci ile ateşkesin çerçevesi üzerinde anlaştık
Tapuda Vergi Kaçıranlar Yandı! 9 Bin Kişi MEVA'ya Takıldı
Tapuda Vergi Kaçıranlar Yandı! 9 Bin Kişi MEVA'ya Takıldı
Manevi Değerleri Zedeleyen Kantin Kapatıldı! Soruşturma Başlatıldı
Manevi Değerleri Zedeleyen Kantin Kapatıldı! Soruşturma Başlatıldı
Kısa Mesajla Gelen Tuzak! 9 Lira Gönderdi 54 Bin Lirası Gitti
Kısa Mesajla Gelen Tuzak! 9 Lira Gönderdi 54 Bin Lirası Gitti
407 mahalle ve köyde 1 Haziran'da sandığa gidilecek
407 mahalle ve köyde 1 Haziran'da sandığa gidilecek
Erdoğan: Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Bağlarını Güçlendiriyor
Erdoğan: Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Bağlarını Güçlendiriyor
Para Transferlerinde SMS Kodu Zorunluluğu İddialarına Yanıt
Para Transferlerinde SMS Kodu Zorunluluğu İddialarına Yanıt
Aile Yılı Kapsamında Doğum Yardımı Destekleri Başladı
Aile Yılı Kapsamında Doğum Yardımı Destekleri Başladı
Papara'ya Kayyum Atandı: Şirketten İlk Açıklama Geldi
Papara'ya Kayyum Atandı: Şirketten İlk Açıklama Geldi
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Bir İsim Daha İtirafçı oldu
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Bir İsim Daha İtirafçı oldu
Türk Hava Yolları Take-Off Cadet Programı ile Pilotluk Fırsatı
Türk Hava Yolları Take-Off Cadet Programı ile Pilotluk Fırsatı
TÜİK: Ekonomik Güven Endeksi 96,7 Değerine Ulaştı
TÜİK: Ekonomik Güven Endeksi 96,7 Değerine Ulaştı
Borsada manipülasyon soruşturması: 17 gözaltı kararı
Borsada manipülasyon soruşturması: 17 gözaltı kararı
Vergi Denetim Kurulu 10 Bin Mükellefi Yakından İzliyor
Vergi Denetim Kurulu 10 Bin Mükellefi Yakından İzliyor
Şanlıurfa'da Polisle Silahlı Çatışma: Zanlı Yaralı Yakalandı
Şanlıurfa'da Polisle Silahlı Çatışma: Zanlı Yaralı Yakalandı
Bolu'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem: AFAD İlk Verileri Açıkladı
Bolu'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem: AFAD İlk Verileri Açıkladı
Ayvalık Maden Adası'nda Mahsur Kalan 27 Kişi Kurtarıldı
Ayvalık Maden Adası'nda Mahsur Kalan 27 Kişi Kurtarıldı
Hava sıcaklıkları 7-8 derece düştü
Hava sıcaklıkları 7-8 derece düştü
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
660 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif, Genel Kurulda
660 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif, Genel Kurulda
Elemansızlığa Dayanamadı: 58 Yıllık Köfteci Kepenk İndirdi
Elemansızlığa Dayanamadı: 58 Yıllık Köfteci Kepenk İndirdi
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Erdoğan açıklamıştı: İşte Yeni Anayasa için görevlendirilen 10 kişi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni anayasa çalışmaları kapsamında kurulacak komisyonun üyeleri belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 23:05, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 23:02
Yazdır
Erdoğan açıklamıştı: İşte Yeni Anayasa için görevlendirilen 10 kişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki komisyonun, yaz boyunca çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, "10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla da inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz." açıklamasında bulundu. Komisyonun kurulmasına yönelik karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alındı.

Komisyonun Üyeleri ve Çalışma Takvimi

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan komisyonda;
  • AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş,
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz,
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
  • AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler,
  • AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alacak.

Komisyonun ilk toplantısını en kısa zamanda yapması ve yaz boyunca çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca, komisyon toplantılarına zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başkanlık edeceği öğrenildi.

"Türkiye Yüzyılı'nın Anahtarı Yeni Anayasadır"

AK Parti, yeni anayasa konusundaki kararlılığını, 2023 Seçim Beyannamesinde "Türkiye Yüzyılı'na Yeni Anayasa" başlığı altındaki değerlendirmeleriyle ortaya koydu. Bu başlıkta yeni anayasaya ilişkin, "Hak ve özgürlükler alanında bugüne kadar kaydedilen gelişmeler ile önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaların kalıcı hale gelmesi insan onuruna dayanan bir anayasal düzenin yerleşmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır." ifadelerine yer verildi.

Yeni Anayasanın Temel Kodları

  • 20 yılın demokratik kazanımlarını koruyacak
  • Türkiye Yüzyılı hedeflerinin en güçlü teminatı olacak
  • Yüksek standartlı demokrasi
  • Güvenceli özgürlükler
  • Hukukun üstünlüğü

Yeni anayasanın bu temel kodlarla hazırlanacağı vurgulandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber