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Kurbanlık Bıçak Seçimi ve Bileyleme İçin Uzman Uyarıları

Kurban Bayramı öncesi bıçak seçimi ve bileyleme işlemlerinde uzmanların uyarılarına dikkat edin, paslı bıçaklardan uzak durun.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 11:47, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 11:45
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Kurbanlık Bıçak Seçimi ve Bileyleme İçin Uzman Uyarıları

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar, kurbanlık kesiminde kullanacakları bıçak, satır ve masat gibi ürünleri hazırlamaya başlarken, uzmanlar, kullanılacak bıçakların keskin olması konusunda tüketicileri uyarıyor. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte çarşı ve pazarlarda da hareketlilik gözlemleniyor. Kurbanlık hayvan kesiminde kullanılan aletler dışında, hijyenin sağlanması ve etlerin taşınabilmesi için muşamba, kesme tahtası, büyük boy et taşıma ve buzdolabı poşetleri de ilgi gören ürünler arasında yer alıyor.

Kurban etlerinin bir kısmını kıyma olarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bu amaçla kullanılan makinelere de ilgi gösteriyor. Züccaciye ve beyaz eşya mağazalarında farklı model ve fiyat aralıklarında kıyma makineleri alıcı buluyor.

Bıçak Seçimi ve Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Bıçakların keskin olması önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.
  • Kesim sırasında paslı bıçakların kesinlikle kullanılmaması gerekiyor.
  • Bıçakların iyi ustaların elinde bileyletilmesi tavsiye ediliyor.
  • Mahalle aralarında bıçak bileyleyen kişilerin genellikle usta olmadığı belirtiliyor.
  • Bıçakların kaliteli ve keskin olması, hem hayvana hem de kullanıcıya eziyetin önüne geçiyor.

Bıçak Ustası Sinan Demirdöven'in Uyarıları

Sinan Demirdöven, yeni bıçaklara olan talebin geçmiş yıllara göre düştüğünü, bunun temel sebebinin ise fiyatlardaki dalgalanma olduğunu belirtiyor. Vatandaşların daha çok mevcut bıçaklarını bileyletmek için ustalara başvurduğunu aktaran Demirdöven, "Bıçakların iyi ustaların elinde bileyletilmesini öneriyoruz. Gerçekten işini bilen, düzgün ustalara gitsinler istiyoruz." şeklinde konuştu.

Demirdöven ayrıca, kurban kesim ve et doğrama işlemi sırasında tüketicilerin paslı bıçakları kesinlikle kullanmaması gerektiğini vurgulayarak, bu tür bıçakların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Her Kurban Bayramı döneminde mahalle aralarında bıçak bileyleyen kişilerin ortaya çıktığına dikkat çeken Demirdöven, "Bu kişiler bıçak konusunda usta değiller. Kurbanlıklara eziyet etmemek için bıçakların kaliteli ve keskin olması gerekiyor. Bu nedenle vatandaşlar, bıçaklarını işin ehli ustalara emanet edip bileyletsin, hem kendilerine hem de kesim sırasında hayvana eziyet etmesinler." dedi.

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