Beyoğlu'nda usulsüz çakar kullanımına 136 bin 165 lira ceza

Yakalanan sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "araçlarda, ışıklı ve sesli işaretlerinin takılacağı yerlerin dışında bulundurulması ve kullanılması", "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 136 bin 165 lira idari para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs'ta cadde üzerinde seyir halinde olan iki araç sürücüsünün yol verme sebebiyle tartışma yaşadığı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net