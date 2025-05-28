Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Zirvesi'nde Güç Birliği Vurgusu
Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Zirvesi'nde Güç Birliği Vurgusu
Para Transferlerinde SMS Kodu Zorunluluğu İddialarına Yanıt
Para Transferlerinde SMS Kodu Zorunluluğu İddialarına Yanıt
Aile Yılı Kapsamında Doğum Yardımı Destekleri Başladı
Aile Yılı Kapsamında Doğum Yardımı Destekleri Başladı
Papara'ya Kayyum Atandı: Şirketten İlk Açıklama Geldi
Papara'ya Kayyum Atandı: Şirketten İlk Açıklama Geldi
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Bir İsim Daha İtirafçı oldu
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Bir İsim Daha İtirafçı oldu
Türk Hava Yolları Take-Off Cadet Programı ile Pilotluk Fırsatı
Türk Hava Yolları Take-Off Cadet Programı ile Pilotluk Fırsatı
TÜİK: Ekonomik Güven Endeksi 96,7 Değerine Ulaştı
TÜİK: Ekonomik Güven Endeksi 96,7 Değerine Ulaştı
Borsada manipülasyon soruşturması: 17 gözaltı kararı
Borsada manipülasyon soruşturması: 17 gözaltı kararı
Vergi Denetim Kurulu 10 Bin Mükellefi Yakından İzliyor
Vergi Denetim Kurulu 10 Bin Mükellefi Yakından İzliyor
Şanlıurfa'da Polisle Silahlı Çatışma: Zanlı Yaralı Yakalandı
Şanlıurfa'da Polisle Silahlı Çatışma: Zanlı Yaralı Yakalandı
Bolu'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem: AFAD İlk Verileri Açıkladı
Bolu'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem: AFAD İlk Verileri Açıkladı
Ayvalık Maden Adası'nda Mahsur Kalan 27 Kişi Kurtarıldı
Ayvalık Maden Adası'nda Mahsur Kalan 27 Kişi Kurtarıldı
Hava sıcaklıkları 7-8 derece düştü
Hava sıcaklıkları 7-8 derece düştü
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
660 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif, Genel Kurulda
660 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif, Genel Kurulda
Elemansızlığa Dayanamadı: 58 Yıllık Köfteci Kepenk İndirdi
Elemansızlığa Dayanamadı: 58 Yıllık Köfteci Kepenk İndirdi
DMM: Hastanede Evlilik Cüzdanı Zorunluluğu Yok!
DMM: Hastanede Evlilik Cüzdanı Zorunluluğu Yok!
TBMM'de Başkanlık Seçimi Süreci ve Adaylık Başvuruları Başlıyor
TBMM'de Başkanlık Seçimi Süreci ve Adaylık Başvuruları Başlıyor
Tarım Cebimde Uygulamasıyla Kurbanlık Bilgileri Elinizde!
Tarım Cebimde Uygulamasıyla Kurbanlık Bilgileri Elinizde!
500 sanayi kuruluşunun 156'sı zarar açıkladı
500 sanayi kuruluşunun 156'sı zarar açıkladı
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: Kayyum atandı
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: Kayyum atandı
Ali Yalçın: 4+4+4'ün revizyonu ile ilgili ön çalışma yapıyoruz
Ali Yalçın: 4+4+4'ün revizyonu ile ilgili ön çalışma yapıyoruz
Memurların Toplu Sözleşme Görüşmesi Öncesi Önemli Gelişme
Memurların Toplu Sözleşme Görüşmesi Öncesi Önemli Gelişme
Osman Gazi, Karadeniz'deki Doğal Gaz Üretimini 2 Katına Çıkaracak
Osman Gazi, Karadeniz'deki Doğal Gaz Üretimini 2 Katına Çıkaracak
Türkiye'nin En Değerli Markaları: THY Yine Zirvede!
Türkiye'nin En Değerli Markaları: THY Yine Zirvede!
407 mahalle ve köyde 1 Haziran'da sandığa gidilecek
407 mahalle ve köyde 1 Haziran'da sandığa gidilecek
Erdoğan: Belediyelerdeki sorunlara neşter vurmanın vakti geldi
Erdoğan: Belediyelerdeki sorunlara neşter vurmanın vakti geldi
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş bu yıl da devam edecek
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş bu yıl da devam edecek
Ticaret Bakanlığı'ndan Anne Sütü Satışına Yasak!
Ticaret Bakanlığı'ndan Anne Sütü Satışına Yasak!
Devlet Bahçeli: Ülkücü Şehitler Kahramanlık Timsalidir
Devlet Bahçeli: Ülkücü Şehitler Kahramanlık Timsalidir
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Aile Yılı Kapsamında Doğum Yardımı Destekleri Başladı

Aile Yılı kapsamında doğum yardımı ödemeleri annelerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Başvuru ve ödeme detayları haberimizde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 12:37, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 13:09
Yazdır
Aile Yılı Kapsamında Doğum Yardımı Destekleri Başladı

Aile Yılı kapsamında müjdelenen doğum yardımı ödemeleri, bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, 163 bin 295 haneye ödemelerin toplu olarak aktarıldığını belirtti. Bakan Göktaş, Samsun'da yaptığı açıklamada, ilk doğum yardımı ödemelerinin bugün başladığını ve ödemelerin annelerin hesabına toplu olarak yatırıldığını ifade etti.

Doğum Yardımı Ödemeleri ve Süreç

Bakan Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin başladığını Samsun ziyaretinde duyurdu ve "Bundan sonraki süreçte de her ay başvuruları aldıktan sonra takip eden ay içerisinde ödemeleri annelerin hesabına yatırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kimler Yararlanabilir?

1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan aileler doğum yardımından yararlanabiliyor.

Destek Tutarları

  • Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL
  • İkinci çocuk için her ay 1.500 TL
  • Üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin TL

Doğum yardımı, çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek ve ödemeler doğrudan annelerin hesaplarına yatırılacak.

Başvuru Koşulları

  • Annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması gerekmektedir.
  • Ailenin Türkiye'de ikamet etmesi şarttır.
  • İlk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde, diğer çocuklar için ise 5 yaşını doldurmadan önce başvuru yapılabilir.

Başvuru Yöntemleri

  • e-Devlet
  • Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber