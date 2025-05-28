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Bakan Fidan, Moskova'dan sonra yarın da Kiev'e gidiyor

Türkiye'nin Ukrayna'ya desteği sürüyor. Fidan'ın Kiev ziyaretinde barış arayışları, Kırım Tatarlarının durumu ve stratejik ortaklık masada olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 13:09, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 13:10
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Bakan Fidan, Moskova'dan sonra yarın da Kiev'e gidiyor

Türkiye, Rusya-Ukrayna arasındaki barış arayışında yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü kritik Moskova ziyaretinin ardından yarın Kiev'e gidiyor. Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve üst düzey yetkililerle görüşecek. Bu ziyaret kapsamında ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak. Fidan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Başbakan Denis Şmigal tarafından kabul edilmesi planlanıyor.

Ziyaretin Detayları

  • Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile görüşecek.
  • Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov dahil üst düzey yetkililerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
  • Kırım Tatarlarının Milli Lideri olan Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov başta olmak üzere, Kırım Tatarı ve Gagauz Türkü soydaşlarla da bir araya gelmesi bekleniyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'nin Tutumu

Fidan, görüşmelerde Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklık temelinde ticaret, enerji, savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımları ele alacak. Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğini yineleyecek. Ayrıca, savaşın diplomasi yoluyla sonlandırılması ve adil, sürdürülebilir barışın sağlanması gerektiğine vurgu yapacak.

Türkiye, barışın sağlanması için üzerine düşeni yerine getirmeye ve iki ülke arasındaki müteakip görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade edecek. Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanmasının önemi vurgulanacak ve Ukrayna'nın yeniden inşasında Türkiye'nin rol üstlenmeye hazır olduğu belirtilecek.

Kırım Tatarları ve Soydaşlarla İlişkiler

Fidan, Kırım Tatarlarının durumuna büyük önem verdiklerini, haklarının güçlendirilmesi için Ukrayna hükümetinin yaptığı hukuki düzenlemeleri takdir ettiklerini ve ilave olumlu adımlar atılmasını arzu ettiklerini dile getirecek.

Türkiye-Ukrayna İlişkileri ve Son Ziyaretler

  • Dışişleri Bakanı seviyesindeki ziyaretler ivme kaybetmeksizin devam ediyor.
  • Fidan, Ukrayna'ya son ikili ziyaretini 25 Ağustos 2023'te gerçekleştirdi.
  • Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha, Türkiye'ye son ikili ziyaretini 21-22 Ekim 2024'te yaptı.
  • Bakan Sibiha, 11-13 Nisan'da Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı ve Fidan ile 14 Mayıs 2025'te Antalya'da görüştü.
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 8 Mart 2024, 17-18 Şubat 2025 ve 15-16 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret etti.
  • Ukrayna Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk, Savunma Bakanı Umerov, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ve beraberindeki heyetler de son dönemde Türkiye'yi ziyaret etti.

Ticaret Hacmi

Devam eden savaşın olumsuz etkilerine rağmen Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticaret hacmi 2024'te 6,2 milyar dolar olarak kaydedildi.


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