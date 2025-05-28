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İstanbul'da 2.922 Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 2.922 tarihi eser ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltında.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 14:06, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 14:03
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İstanbul'da 2.922 Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda, yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin 922 tarihi eser ele geçirildi. Bu eserler arasında Lidya, Roma, Bizans, Abbasi, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait parçalar bulunuyor. Operasyonlar kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür varlıklarının yasa dışı ticaretinin önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Fatih ve Kadıköy ilçeleri ile İstanbul Havalimanı'nda toplam 6 operasyon düzenlendi.

Operasyonların Detayları

  • İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonda, Avustralyalı Anzak şüphelisinin bagajında Milli Mücadele Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen ve bölgedeki kazılardan çıkarıldığı belirlenen 108 eser ve obje ele geçirildi.
  • Fatih ve Kadıköy'deki operasyonlarda ise şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, Lidyalılara ait olduğu değerlendirilen MÖ 7'nci yüzyıla tarihlenen 2 altın ve gümüş sikke ile birlikte Roma, Bizans, Abbasi, Osmanlı ve Anadolu Selçuklu dönemlerine ait toplam 1143 sikke bulundu.
  • Ayrıca, 17, 18 ve 19'uncu yüzyıllarda Osmanlı dönemine ait hat, berat ve fermanların yanı sıra aynı yüzyıllara ait Hristiyanlık inancında kutsal kabul edilen ve kiliselerde ibadet sırasında kullanılan ikonalar da dahil olmak üzere 1671 obje ele geçirildi.
  • Operasyonda ele geçirilen eserler arasında Sultan Abdülhamid ve 3. Selim dönemlerine ait orijinal fermanlar da yer aldı.

Eserlerin Teslimatı ve Sergilenmesi

Ele geçirilen eserler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde sergilendi. Eserlerin, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, Ayasofya Tarihi Müzesi Müdürlüğü ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. Gözaltına alınan 7 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonların devam edeceğini belirtti.

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