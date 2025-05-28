Güngören'deki Patlamada Gazetecilere Saldırı: 2 Gözaltı

"Tehdit" ve "hakaret" suçlarından kaydı bulunan ve patlamanın gerçekleştiği iş yeri sahibinin kardeşinin de aralarında bulunduğu 2 şüpheli, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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